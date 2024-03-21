Antalyalı yaşlı adamın tüm emekleri bir gecede küle döndü

Şaban ve Hanım Dağlı çifti evin arka bölümündeki balkonda otururken çıkan yangını fark etmedi. Evden dumanların yükseldiğini gören komşuları Dağlı çiftini göremeyince 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bu sırada komşuların haber verdi çiftin çocukları ailesine ulaşarak evden bir an evvel evden çıkmalarını istedi. Alevler kısa sürede tüm eve yayılırken, Dağlı çifti güçlükle dışarı çıktı. Adrese gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı gecekondu yangınına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın 1 saatte söndürülürken, gecekondu tamamen küle döndü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.