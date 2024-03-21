- Asayiş

Antalyalı yaşlı adamın tüm emekleri bir gecede küle döndü

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Antalya'da Şaban (63) ve Hanım Dağlı'nın (64) oturduğu gecekondu yangında küle döndü. Dağlı çifti yanan evden güçlükle dışarı çıktı. Hanım Dağlı, evi tırnaklarıyla kazıya kazıya yaptıklarını ve tek geçim kaynaklarının eşinin emekli maaşı olduğunu söyledi.

Antalyalı yaşlı adamın tüm emekleri bir gecede küle döndü mask
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Şaban ve Hanım Dağlı çifti evin arka bölümündeki balkonda otururken çıkan yangını fark etmedi. Evden dumanların yükseldiğini gören komşuları Dağlı çiftini göremeyince 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bu sırada komşuların haber verdi çiftin çocukları ailesine ulaşarak evden bir an evvel evden çıkmalarını istedi. Alevler kısa sürede tüm eve yayılırken, Dağlı çifti güçlükle dışarı çıktı. Adrese gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı gecekondu yangınına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın 1 saatte söndürülürken, gecekondu tamamen küle döndü.

Kaynak: DHA
# Bir, acil, Gelen, etti, Yangın

21 Mar 2024 - 22:32 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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