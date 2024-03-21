Survivor All Star'dan elenen isim kim oldu?

TV'nin en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu olaylarla, kavgalarla, ayrılıklarla seyirciyi ekrana bağlamaya devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşandı. Artık SMS oylaması kaldırıldığı yarışmada sadece başarıları yarışmacıları finale götürecek. Peki, 21 Mart Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

4 İSİMDEN KİM ELENECEK?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 21 Mart Perşembe günü düello oynanacak. Özgür, Hakan, Bozok ve Batuhan elenme adayları arasındaki isimler. Bu 4 yarışmacıdan biri adaya bugün veda edecek. Elenen isim belli olduğunda buradan yayınlayacağız.

Kaynak: Haber Merkezi