Oyuncu Mesut Akusta 7 yıllık eşinden boşandı

2016 yılında dünyaevine giren, bir yıl sonra kızları Berfin Cano'yu kucaklarına alan oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir'den ayrılık haberi geldi.
Ünlü çift, 7 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak noktaladı. Akusta ile Özbir'in çocukları Berfin Cano’nun velayeti konusunda da fikir birliğine varmasıyla kızları annede kaldı.
Sevgilerinin ve dostluklarının baki olduğunu belirten Mesut Akusta ile Şafak Özbir, çift olarak olmasa da çocuklarının anne-babası olarak birbirlerinin hayatlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.
Öte yandan Şafak Özbir'in sosyal medya hesabından Akusta soyadını kaldırmaması ve "Kolay olmadan önce her şey zordur" paylaşımı dikkat çekti.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.