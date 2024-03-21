Vahşet! Boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kişi, aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Büyükeceli Mahallesi D-400 kara yolunda bir aracın sürücü koltuğundaki kişinin boğazı kesilmiş halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, ölen kişinin M.S. olduğunu belirledi.
M.S'nin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.