21 Mar 2024 - 21:52- Gündem G:

Vahşet! Boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

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Mersin'de bir kişi aracın içinde boğazı kesilmiş halde bulundu.

Vahşet! Boğazı kesilmiş halde ölü bulundu mask
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Mersin'in Gülnar ilçesinde bir kişi, aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Büyükeceli Mahallesi D-400 kara yolunda bir aracın sürücü koltuğundaki kişinin boğazı kesilmiş halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, ölen kişinin M.S. olduğunu belirledi.

M.S'nin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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21 Mar 2024 - 21:52 AA Mersin- Gündem

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