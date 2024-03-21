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Sağanak fena vurdu; cadde ve sokaklar göle döndü

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak fena vurdu; cadde ve sokaklar göle döndü mask
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Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, logarlar taştı. Giriş kattaki bazı ev ve işyerlerini su basarken, evlerde mahsur kalanlar da itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE ZORLANDI

Yaya ve sürücüler ise suların biriktiği cadde ve sokaklarda zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yollarda temizlik çalışması başlattı. İlçede Cudi, Sur, Nur, Caferi Sadık, Vatan, Yafes ve Dağ mahallerinde yaklaşık 60’a yakın ev ve aracın, biriken sular nedeniyle zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
# Belediye

21 Mar 2024 - 21:20 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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