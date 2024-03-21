Yatağını ateşe verdi; cezaevi alev alev yandı

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sabaha karşı meydana gelen olayda ceza infaz kurumunda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. Jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 infaz koruma memuru ile 9 mahkum dumandan etkilendi.

12 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Tedavileri tamamlanan infaz koruma memurları taburcu edildi, 9 mahkum ise tekrar cezaevine götürüldü. Yangın ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

CUMHURİYET BAŞSAVCISINDAN AÇIKLAMA

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yangında ilgili Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş tarafından yazılı açıklama yapıldı. Tüm eylemin yaklaşık 5 dakika sürdüğünün belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer yerildi:

"Koğuşta bulunan diğer tutuklu ve hükümlüler olaydan etkilenmedi. Olay görevli memurlarca kontrol altına alındı. Eyleme kalkışan 3 hükümlü ile müdahalede bulunan 3 görevli tedbir amaçlı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan kontrollerinden sonra kısa süre içerisinde ceza infaz kurumuna nakilleri sağlandı. Herhangi bir sağlık problemleri bulunmamaktadır. Münferit gelişen olayla ilgili kişiler hakkında adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. An itibariyle Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

Kaynak: DHA