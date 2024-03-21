Cem Yılmaz'dan sağlık açıklaması: ''Zor nefes alıyorum''

Cem Yılmaz, yeni gösterisi CMXXIV ile uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Geçen haftaki gösterisini erken bitiren Yılmaz'ın sağlık sorunu yaşadığı iddia edilmişti.
'YAŞLANDIK...'
Cem Yılmaz, konuyla ilgili açıklamayı yeni gösterisi sırasında yaptı. Yılmaz; "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" dedi.
Cem Yılmaz, gösterisi sırasında "Söyleyeceklerini unuttu. Öyle bir hali vardı" şeklindeki eleştirilere ise şöyle karşılık verdi; "Unutmak yok. İnsanlık hali. Kendime ne kadar iyi baksam da olmuyor işte."
Kaynak: MYNET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.