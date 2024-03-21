Ünlü restorana silahlı saldırı

Sabaha karşı meydana gelen olayda motosikletli 2 kişi caddede tur atarken, yolcu koltuğunda oturan kişi havaya ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri cadde üzerindeki ünlü et restoranının duvarına isabet etti.
11 ADET KOVAN BULUNDU
Restoranın kapalı olduğu sırada gerçekleşen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Kasklı 2 saldırgan olayın ardından motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucu 11 adet kovan bulundu. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.
3 AY SONRA BİR SİLAHLI SALDIRI DAHA
Ünlü restorana 24 Aralık 2023 tarihinde de silahlı saldırı olduğu ve yakalanan saldırganların çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.