Ünlü restorana silahlı saldırı

Sabaha karşı meydana gelen olayda motosikletli 2 kişi caddede tur atarken, yolcu koltuğunda oturan kişi havaya ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri cadde üzerindeki ünlü et restoranının duvarına isabet etti.

11 ADET KOVAN BULUNDU

Restoranın kapalı olduğu sırada gerçekleşen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Kasklı 2 saldırgan olayın ardından motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmalar sonucu 11 adet kovan bulundu. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.

3 AY SONRA BİR SİLAHLI SALDIRI DAHA

Ünlü restorana 24 Aralık 2023 tarihinde de silahlı saldırı olduğu ve yakalanan saldırganların çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA