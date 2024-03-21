Ünlü oyuncu tesettüre girdi

Reyting rekorları kıran Yasak Elma'da Asuman'ı canlandıran Melisa Doğu kaleme aldığı “Fırtınanın Kalbine İn” kitabıyla dikkat çekmişti.

NOW TV ekranlarında rol alan Melisa Doğu, kanalın en sevilen dizisi Kızıl Goncalar ile ekranda boy gösteriyor. Doğu, Kızıl Goncalar dizinde Ayza Malikler karakteri ile ekranlara tesettürlü bir şekilde döndü. Tesettürlü halini görenler

Kaynak: Haber Merkezi