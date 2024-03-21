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Ünlü oyuncu tesettüre girdi

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Yasak Elma'da Asuman karakteriyle hayran kitlesini genişleten Melisa Doğu tesettüre girdi.

Ünlü oyuncu tesettüre girdi mask
Ünlü oyuncu tesettüre girdi
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Reyting rekorları kıran Yasak Elma'da Asuman'ı canlandıran Melisa Doğu kaleme aldığı “Fırtınanın Kalbine İn” kitabıyla dikkat çekmişti.

NOW TV ekranlarında rol alan Melisa Doğu, kanalın en sevilen dizisi Kızıl Goncalar ile ekranda boy gösteriyor. Doğu, Kızıl Goncalar dizinde Ayza Malikler karakteri ile ekranlara tesettürlü bir şekilde döndü. Tesettürlü halini görenler 

Ünlü oyuncu tesettüre girdi

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir

21 Mar 2024 - 20:03 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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