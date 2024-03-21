Ünlü oyuncu tesettüre girdi

Reyting rekorları kıran Yasak Elma'da Asuman'ı canlandıran Melisa Doğu kaleme aldığı “Fırtınanın Kalbine İn” kitabıyla dikkat çekmişti.
NOW TV ekranlarında rol alan Melisa Doğu, kanalın en sevilen dizisi Kızıl Goncalar ile ekranda boy gösteriyor. Doğu, Kızıl Goncalar dizinde Ayza Malikler karakteri ile ekranlara tesettürlü bir şekilde döndü. Tesettürlü halini görenler
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.