21 Mar 2024 - 19:53- Gündem G:

Lise öğrencileri arasındaki kavga kanlı bitti: 3 yaralı

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Karabük'te lise öğrencilerinin arasında kız arkadaşına baktı kavgası çıktı. Bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Lise öğrencileri arasındaki kavga kanlı bitti: 3 yaralı mask
Lise öğrencileri arasındaki kavga kanlı bitti: 3 yaralı
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Karabük’te lise öğrencileri arasında kız arkadaşına baktığı iddiasıyla çıkan kavgada Y.S.Ö. (18), 2 öğrenciyi bıçakladı. Kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan Y.S.Ö. de götürüldüğü hastanede tedavisinin ardından gözaltına alınırken, 2 öğrencinin tedavileri sürüyor.

Olay, saat 11.45 sıralarında Karabük Yenişehir Mahallesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Y.S.Ö. iddiaya göre kız arkadaşına baktığı iddiasıyla tartıştığı B.K. (18) ile kavga etti. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Y.S.Ö. yanında bulunan bıçakla B.K.’y yaraladı, olaya müdahale etmeye çalışan öğrencilerden R.A.S.’ye de saldırarak, bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki öğrenci sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kavga sırasında tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan Y.S.Ö. de götürüldüğü hastanede tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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21 Mar 2024 - 19:53 DHA Karabük- Gündem

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