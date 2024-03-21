İsmail Hacıoğlu'nun acı günü

"Ayla", "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu", "Türk İşi Dondurma", "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun babaannesi Gökçen Hacıoğlu 84 yaşında hayatını kaybetti.

'GÜLE GÜLE MENEKŞE GÖZLÜM'

Babaannesi ile aynı karede yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Hacıoğlu, üzüntüsünü, "Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi biliyor musun…Güle güle menekşe gözlüm... Çok sevdim seni ve hep seveceğim... ve geleceğim..." sözleriyle ifade etti.

Hacıoğlu'nun gönderisine pek çok ünlü isim ve hayranı taziye mesajı paylaştı.

Babaannesini toprağa veren İsmail Hacıoğlu, daha sonra mezarın fotoğrafını da yayımladı.

Kaynak: KARAR