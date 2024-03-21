Profesörlüğü iptal edilen Lakadamyalı'ya ikinci şok: Alanya'yla ilişkisi kalmadı

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği sırasında 10 tonluk oksijen tankının hurdacıya satılması, sağlık çalışanlarına mobbing uygulanması gibi çeşitli iddialarla gündeme gelen Hüseyin Lakadamyalı, Başhekimlik süresi bittikten sonra sözleşmesi uzatılmamış ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde profesör olarak öğretim üyeliğine dönen ancak profesörlük unvanı için gerekli şartları taşımadığı iddiasıyla Yüksek Öğrenim Kurumu'na (YÖK) şikayet edilmiş ve yapılan soruşturma sonucunda profesörlük unvanı geri alınmıştı. Hakkında profesörlük kriterlerini karşılamadığı ve başvuru sürecinde hukuka aykırı beyanlarda bulunduğu tespiti yapılan Lakadamyalı'nın hem başhekimlik görevi hem de tıp fakültesindeki öğretim görevliliği sonlandırılmıştı. Ancak Lakadamyalı, iddialarla itibarsızlaştırılmak istendiğini belirterek yargıya başvurmuş ve ünvanının geri verilmesini talep etmişti. Lakadamyalı'ya, İdare Mahkemesi'nin kararıyla Prof. Dr. unvanı tekrar verilmiş ve tıp fakültesindeki görevine geri döndürülmüştü.

Ancak üniversitenin bu karara itiraz etmesi sonucunda mahkeme kararıyla Lakadamyalı'nın profesörlük unvanının ikinci kez ve kesin olarak geri alındığı ve üniversite ile ikinci kez ilişiğinin kesildiği öğrenildi. Üniversite kadrosundan Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne giren Lakadamyalı’nın ALKÜ ile ilişiğinin kesilmesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile de ilişiğinin kesildiği edinilen bilgiler arasında. Öte yandan Lakadamyalı’nın Sağlık Bakanlığına başvurarak kuraya katılması, kurada çıkacak hastanede görev alması bekleniyor. Üniversite çevrelerinde, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ın bu duruma ilişkin idari ve ceza soruşturmaları açması gerekliliğinin kaçınılmaz hale geldiği, Lakadamyalı'nın profesörlük ünvanı ile elde ettiği ücretlerin faizi ile iadesinin de gündeme gelebileceği konuşuluyor. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi