58 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık', 'dolandırıcılık', 'güveni kötüye kullanmak' suçlarından 58 suç kaydı bulunan şüpheli S.E.'nin yerini tespit etti. Ekiplerce, dün yapılan operasyonda S.E. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA