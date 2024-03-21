58 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık', 'dolandırıcılık', 'güveni kötüye kullanmak' suçlarından 58 suç kaydı bulunan şüpheli S.E.'nin yerini tespit etti. Ekiplerce, dün yapılan operasyonda S.E. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.