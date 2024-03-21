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58 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

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Çanakkale'de ekiplerin yaptığı operasyonda 58 suç kaydı bulunan şüpheli S.E., tutuklandı.

"Fuhuş kartviziti" dağıtırken yakalanınca tutuklandı mask
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık', 'dolandırıcılık', 'güveni kötüye kullanmak' suçlarından 58 suç kaydı bulunan şüpheli S.E.'nin yerini tespit etti. Ekiplerce, dün yapılan operasyonda S.E. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
# Şüpheli, etti

21 Mar 2024 - 18:56 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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