- Spor

Flaş gelişme! Arda Güler, Fransa'ya gidiyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Son haftalarda iyi performans sergileyen ve Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydeden Arda Güler, Fransa'da Lille'ye gidiyor. İşte ayrıntılar..

Flaş gelişme! Arda Güler, Fransa'ya gidiyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Arda Güler hakkında İspanyol basını yine çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Real Madrid, Lille forması giyen Leny Yoro için kasasını boşaltmaya hazırlanırken Fransız ekibinin de Arda Güler'i istediği iddia edildi

Leny Yoro'nun transferinde Real Madrid'den 60 milyon Euro isteyen Lille ayrıca Arda Güler'in transferde takas olarak kullanılmasını istedi. Arda Güler'in, Lille'e geçici transferine sıcak bakan Real Madrid yeni sezonda Arda Güler'i Fransa'ya göndermeyi planlıyor.

Milli yıldız Yusuf Yazıcı da Lillie forması giyiyor.  Transferin gerçekleşmesi durumunda ikili takım arkadaşı olacak.

Kaynak: Haber Merkezi
# Olacak, Bir, Takım, transfer

21 Mar 2024 - 18:21 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Eyüpspor'un transfer yasağı kalktı mask
Eyüpspor'un transfer yasağı kalktı
Galatasaray'dan rekor bonservisle Bayern'e transfer olmuştu. Sakatlık hayatını kabusa çevirdi mask
Galatasaray'dan rekor bonservisle Bayern'e transfer olmuştu. Sakatlık hayatını kabusa çevirdi
Olaylı maçta sahaya giren 2 kişi tutuklandı mask
Olaylı maçta sahaya giren 2 kişi tutuklandı
Son dakika! Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti mask
Son dakika! Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'den Ali Koç'a yanıt: Esasında şikeden dolayı 1. Lig'de oynayacaklardı mask
Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'den Ali Koç'a yanıt: Esasında şikeden dolayı 1. Lig'de oynayacaklardı
Futbolu bırakmıştı! İşte Gökhan Gönül'ün yeni adresi mask
Futbolu bırakmıştı! İşte Gökhan Gönül'ün yeni adresi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber