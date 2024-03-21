Flaş gelişme! Arda Güler, Fransa'ya gidiyor

Arda Güler hakkında İspanyol basını yine çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Real Madrid, Lille forması giyen Leny Yoro için kasasını boşaltmaya hazırlanırken Fransız ekibinin de Arda Güler'i istediği iddia edildi
Leny Yoro'nun transferinde Real Madrid'den 60 milyon Euro isteyen Lille ayrıca Arda Güler'in transferde takas olarak kullanılmasını istedi. Arda Güler'in, Lille'e geçici transferine sıcak bakan Real Madrid yeni sezonda Arda Güler'i Fransa'ya göndermeyi planlıyor.
Milli yıldız Yusuf Yazıcı da Lillie forması giyiyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda ikili takım arkadaşı olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.