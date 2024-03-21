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Karayolunda heyelan meydana geldi

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Muş-Erzurum karayolu Varto ilçesi yakınlarında heyelan meydana geldi. Yolun bir kısmına kadar gelen toprak ve kayalar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Karayolunda heyelan meydana geldi mask
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Muş’un Varto ilçesinde dünden beri etkili olan sulu kar ve yağmur nedeniyle kara yolunun Tepe köyü mevkinde heyelan meydana geldi. Yolun bir kısmına kadar gelen toprak ve taş nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Karayolları 113'üncü Şube Şefliği Varto Şantiye Şefi Mehmet Atıf Andiç, yol kenarındaki toprağın kısa sürede taşınacağını ve trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlanması için de gerekli tedbirleri alındığını söyledi. Sürücülerin yol uyarı levhaları ile trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı. 

Kaynak: DHA
# Bir, Gelen

21 Mar 2024 - 18:16 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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