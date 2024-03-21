Karayolunda heyelan meydana geldi

Muş’un Varto ilçesinde dünden beri etkili olan sulu kar ve yağmur nedeniyle kara yolunun Tepe köyü mevkinde heyelan meydana geldi. Yolun bir kısmına kadar gelen toprak ve taş nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Karayolları 113'üncü Şube Şefliği Varto Şantiye Şefi Mehmet Atıf Andiç, yol kenarındaki toprağın kısa sürede taşınacağını ve trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlanması için de gerekli tedbirleri alındığını söyledi. Sürücülerin yol uyarı levhaları ile trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.