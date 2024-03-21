İzmir'de feci kaza! Emekli polis arızalanan taksisinde indi, tır çarptı

İzmir'in Tire ilçesinde arıza yapan taksiden inen emekli trafik polisi Çetin Yağcı (49), tırın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Tire- Torbalı kara yolu, Işıklı köyü yakınlarında meydana geldi. Çetin Yağcı'nın kullandığı 35 EV 471 plakalı taksi, arıza yaptı. Yaklaşık 1,5 yıl önce Tire Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra taksicilik yapmaya başlayan Yağcı, taksiyi yol kenarına park edip, indi. Evli ve 2 çocuk babası Yağcı'ya 20 AKF 288 plakalı Gürsel K.'nin kullandığı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, Çetin Yağcı altında kaldığı tırla yaklaşık 10 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tır şoförü Gürsel K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA