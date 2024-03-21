Emekliler müjde! Bakan duyurdu; 28 Mart'ta hesaplara yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de yaptığı konuşmada emeklilere müjdeli haberi vererek kamu bankalarında da promosyon ücretlerini yükselttiklerini söylemişti.Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

Konu ile ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Kamu bankalarının emeklilere yeni rakamı ne zaman ödeyecekleri belli oldu.

'28 MART'TA HESAPLARA YATMIŞ OLACAK'

Ankara’da Mamak Seçim Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Işıkhan, yapılan çalışmayla ilgili bilgi verdi ve "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi