21 Mar 2024 - 18:04- Ekonomi G:

Emekliler müjde! Bakan duyurdu; 28 Mart'ta hesaplara yatırılacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan maaş alanlar emeklilere müjde. Promosyon ücretleri güncellendi. Kamu bankaları da artık emeklilere 8-12 bin lira arasında ödeme yapacak.

Emekliler müjde! Bakan duyurdu; 28 Mart'ta hesaplara yatırılacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de yaptığı konuşmada emeklilere müjdeli haberi vererek kamu bankalarında da promosyon ücretlerini yükselttiklerini söylemişti.Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

Konu ile ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Kamu bankalarının emeklilere yeni rakamı ne zaman ödeyecekleri belli oldu.

'28 MART'TA HESAPLARA YATMIŞ OLACAK'

Ankara’da Mamak Seçim Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Işıkhan, yapılan çalışmayla ilgili bilgi verdi ve "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
# çalışma, açıklama, Sosyal, Bir, ilgili, Olacak, seçim, ankara

21 Mar 2024 - 18:04 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Emekliler müjde! Bakan duyurdu; 28 Mart'ta hesaplara yatırılacak. mask
Emekliler müjde! Bakan duyurdu; 28 Mart'ta hesaplara yatırılacak.
Seçimden önce emekliye 'Seyyanen zam': Milyonların beklediği açıklamayı Cumhurbaşkanı yapacak! İşte zam rakamı mask
Seçimden önce emekliye 'Seyyanen zam': Milyonların beklediği açıklamayı Cumhurbaşkanı yapacak! İşte zam rakamı
Araç sahipleri tabelaları görünce şok oldu! Zam dalgası... mask
Araç sahipleri tabelaları görünce şok oldu! Zam dalgası...
İşçilerin yüzü gülecek! Tam 30 bin TL'lik dev destek! İşte detaylar... mask
İşçilerin yüzü gülecek! Tam 30 bin TL'lik dev destek! İşte detaylar...
BES'te ödeme tarihi belli oldu: Herkes için hayal kırıklığı oldu... mask
BES'te ödeme tarihi belli oldu: Herkes için hayal kırıklığı oldu...
HAK-İŞ'den asgari ücret tepkisi: "Derhal gerekenler yapılmalı" mask
HAK-İŞ'den asgari ücret tepkisi: "Derhal gerekenler yapılmalı"
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber