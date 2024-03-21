Nikah kıymıştı! İşte Gonca Vuslateri'nin düğün tarihi

8 aylık hamile olan Gonca Vuslateri aylardır yüzünü sır gibi sakladığı, Ankara'da memur olan sevgilisi Levent Bey ile sessiz sedasız evlendi. Vuslateri'nin ani evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü.
Vuslateri 'Düğün olacak mı?' sorusuna; 'Çocuğumu kucağıma alayım Eylül Ekim gibi hep beraber göbek atacağız' yanıtı verdi.
Kısa vadede balayı düşünmediklerini dile getiren Vuslateri'nin eşiyle birlikte detoks kampına gideceği ortaya çıktı.
Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikâh masasına oturan Vuslateri, Instagram hesabından sevgilisiyle ilk karesini yayınlayarak şunları yazdı:
"DOSTU DÜŞMANI GÖRDÜK ÇOK ŞÜKÜR"
Ünlü isim, doğum öncesi nikah masasına oturdu. Nikah sonrası eşi Levent Bey ile ilk fotoğrafını yayınlayan Vuslateri, paylaşımına şu notu düştü:
"Memlekette büyük bir sorundu bu biliyorsunuz. Herkes için değil elbet. Onlar tüm süreci benimle yaşayan canım ciğerlerim.. Dostu, düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik.
Başka gündemi olamayan herkes için biraz yaralara su serptiyse ne mutlu... En çok kadınların, sakın karıştırılmasın kadınların linç yağmuruna tuttuğu şu merama şifa olabildiysem ne mutlu.
Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik. Parti bitti yani...Sessizce dağılabiliriz."
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.