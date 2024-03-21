Alanya Sevdalıları Derneği'nden iki yönetici ayrıldı

ALSEV Başkanı Kemal Yetgin ile birlikte derneğin kuruluş aşamasında önemli rol oynayan Boz Oto sahibi, Alanya'nın tanınmış genç işadamlarından Veli Boz, yaklaşık 2,5 ay önce, amcaoğlu Kemal Boz ise bugün ALSEV’den ayrıldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Veli Boz, "ALSEV ile hiçbir ilişkim kalmamıştır. Tüm dostlara duyurulur. Okçular Tepesi'ndeyiz" yazdı. Kemal Boz ise derneğin yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu Whatsapp gurubuna, “Bazı sebeplerden dolayı ayrılıyorum. Hakkınızı helal edenin” yazdı. İddialara göre, Veli Boz ile ALSEV Başkanı Kemal Yetgin'in derneğin kuruluş aşamasında yapılan ilk toplantıda kesinlikle derneğe siyaset bulaştırılmayacağı yönünde ortak karar aldıkları, siyaset yapmak isteyenin dernek yönetiminden ayrılıp aktif siyasete girebileceği yönünde fikir birliğine vardıkları belirtildi. Ancak son dönemde ALSEV yönetiminin Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel'e yakın, diğer adaylara uzak durmasının rahatsızlık yarattığı iddia edildi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi