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Demet Akalın'dan Ceyda Düvenci'ye olay sözler: Ne ekersen onu biçersin

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Demet Akalın, son olarak Ceyda Düvenci'ye yaptığı yorumla sosyal medya gündemine oturdu.

Demet Akalın'dan Ceyda Düvenci'ye olay sözler: Ne ekersen onu biçersin mask
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NTV'de ekrana gelen Bambaşka Sohbetler programında sık sık hayat hakkında değerlendirmelerde bulunan Ceyda Düvenci'nin birkaç hafta önceki programda söylediği cümleler dikkat çekti.

'BÜYÜK YALANLARI SİNDİREMİYORUM'

Programda kendisine söylenen bazı yalanları sindiremediğini söyleyen Düvenci, "Mücadele ettiğim tek bir meselem kaldı kendimle ilgili. Kırıldığım yara aldığım büyük yalanları sindiremiyorum. O yüzden de hep midemde bir sıkıntı vardır yani hazmedemediğim şey hayatta bu." sözlerine ise Demet Akalın'dan cevap geldi. 

'KARMADIR O!'

Akalın, Düvenci'nin sözlerini paylaşan sayfanın yorumlar kısmında, "Karmadır o! Ne ekersen onu biçersin, mide ağrısı ondan!" diye yorum yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, ilgili, Gelen

21 Mar 2024 - 17:30 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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