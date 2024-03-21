Demet Akalın'dan Ceyda Düvenci'ye olay sözler: Ne ekersen onu biçersin

NTV'de ekrana gelen Bambaşka Sohbetler programında sık sık hayat hakkında değerlendirmelerde bulunan Ceyda Düvenci'nin birkaç hafta önceki programda söylediği cümleler dikkat çekti.
'BÜYÜK YALANLARI SİNDİREMİYORUM'
Programda kendisine söylenen bazı yalanları sindiremediğini söyleyen Düvenci, "Mücadele ettiğim tek bir meselem kaldı kendimle ilgili. Kırıldığım yara aldığım büyük yalanları sindiremiyorum. O yüzden de hep midemde bir sıkıntı vardır yani hazmedemediğim şey hayatta bu." sözlerine ise Demet Akalın'dan cevap geldi.
'KARMADIR O!'
Akalın, Düvenci'nin sözlerini paylaşan sayfanın yorumlar kısmında, "Karmadır o! Ne ekersen onu biçersin, mide ağrısı ondan!" diye yorum yaptı
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.