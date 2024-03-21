Feci kaza! Kontrolden çıkan araç takla attı

Mazıdağı-Derik kara yolunda meydana gelen kazada Ozan Y. (21) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile otomobildeki Fikriye Y. (57), Sultan Y. (23) ve Gülistan Y. (22) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA