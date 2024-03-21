Kaza sonrası servis şöförüne levyeyle saldırdı

Bir tekstil firması çalışanlarını taşıyan, Zekeriya Manioğlu'nun kullandığı servis minibüsü park halindeki otomobile çarptı. Kaza nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan otomobil sürücü birkaç dakika sonra yanında yaklaşık 15 kişi ile geri döndü.
LEVYEYLE ŞÖFÖRÜN KAFASINA VURDU
Olay yerine gelen grup servis aracının içinde oturan Zekeriya Manioğlu'na saldırdı. Aracını hareket ettirerek saldırıdan kurtulmaya çalışan şoför park halindeki başka bir araca vurarak durdu. Saldırganlardan biri elindeki levye ile şoförün kafasına vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan servis şoförü Zekeriya Manioğlu'nu hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.