- Asayiş

Kaza sonrası servis şöförüne levyeyle saldırdı

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İstanbul Kağıthane'de bir tekstil firmasında çalışanları taşıyan servis minibüsü şoförü çarptığı otomobilin sahibi ve arkadaşları tarafından öldüresiye dövüldü. Levye ile kafasına vurulan şoför ölümden döndü.

Kaza sonrası servis şöförüne levyeyle saldırdı mask
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Bir tekstil firması çalışanlarını taşıyan, Zekeriya Manioğlu'nun kullandığı servis minibüsü park halindeki otomobile çarptı. Kaza nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan otomobil sürücü birkaç dakika sonra yanında yaklaşık 15 kişi ile geri döndü.

LEVYEYLE ŞÖFÖRÜN KAFASINA VURDU

Olay yerine gelen grup servis aracının içinde oturan Zekeriya Manioğlu'na saldırdı. Aracını hareket ettirerek saldırıdan kurtulmaya çalışan şoför park halindeki başka bir araca vurarak durdu. Saldırganlardan biri elindeki levye ile şoförün kafasına vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan servis şoförü Zekeriya Manioğlu'nu hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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21 Mar 2024 - 17:14 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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