21 Mar 2024 - 17:04- Gündem G:

Son dakika! Balıkesir'de korkutan deprem

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Balıkesir'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Balıkesir'de korkutan deprem mask
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Kandilli Rasathanesi, son dakika açıklaması ile Balıkesir'de 3.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 16:37'degerçekleştiği aktarıldı.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 5.0 KM

Balıkesir'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe yol açtı. Söz konusu depremin yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: Kandilli Rasathanesi
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21 Mar 2024 - 17:04 - Gündem

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