'Artık sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim' notunu bırakıp iki çocuğunu öldürdü

Merdiye (43)-Murat Rüzgar (45) çiftinin 14 yıllık evliliğinde, Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre Rüzgar (10) isimli 2 çocukları oldu. Zaman zaman sıkıntılar yaşayan çiftin evliliğinde, Murat Rüzgar'ın ev alacağı sırada dolandırılmasının ardından tartışmaların daha şiddetlendi. Merdiye Rüzgar memleketi Mardin'e gitti, Murat Rüzgar ise Körfez'de kaldı. Çift, bir süre sonra yeniden bir araya geldi ancak tartışmaları devam etti.

'ÇOCUKLARIMI CENNETE GÖNDERDİM'

İddiaya göre, 23 Mart 2023'te dışarıda olan Murat Rüzgar, evdeki eşini arayıp oğlu Yunus Emre'yi, ramazan nedeniyle tıraşa ve alışverişe götüreceğini söyledi. Oğlunu alan Rüzgar, Antalya'daki annesinin, Körfez'deki evine gitti. Kursa giden kızı Beril Yağmur'u da alan Murat Rüzgar, 2 çocuğunu burada boğarak öldürüp ardından ilçede sahile gitti. Murat Rüzgar, burada da polis ekiplerinin yanına giderek, "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" dedi. Emniyette işlemleri tamamlanan Rüzgar, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.

'MELEK EVLATLARIM BENİM'

Öte yandan, evde yapılan aramada da çocukların boğulduğu yatağın başında not bulundu. Notta, "Melek evlatlarım benim. Bu dünyada sizden başka kimsem yok. Ben hem annesiz hem de babasız büyüdüm. Sizi asla kimselere mahcup ettirmem. Sizler meleksiniz. Artık sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim. Ben sizin yerinize cehennemi bile göze alırım ama asla sizi almadan yaşamam. Sizlere babasızlığın acı gününü yaşatmam asla. Dolandırıldım, annenizle aramızda maddi olarak hep kavga vardı. Sizlerden ayrılmak benim için ölüm gibi geliyor. Sizler benim içimde birer melek olarak yaşayacaksınız. Sizi seven babanız. Sizleri çok seviyorum, onun için sizleri Allah'a emanet ediyorum, varsın ben yanayım" ifadeleri yer aldı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının düzenlediği iddianamede, sanık Murat Rüzgar'ın 'Çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianameyi kabul eden Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında anne Merdiye Rüzgar ile tutuklu sanık Murat Rüzgar ile taraf avukatları hazır bulundu. 14 yıldır evliliğinde eşiyle hep sorunlar yaşadığını, eşinin kendisine ve annesine sık sık hakaret ettiğini ayrıca ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını öne süren sanık Rüzgar, "Almak istediğim bir ev vardı; dolandırıldım. Eşimi, kafasını dinlesin diye memleketine gönderdim. Daha sonra durumumu düzelttim ve ev kiraladım. Geri çağırdım; yine aynı şeyler başladı. Artık hakaretlerinden, isteklerinden yoruldum. Boşanmak istediğimi söyleyince 'Sana çocuklarını göstermeyeceğim' dedi. Ben boşandıktan sonra hakim kararıyla çocuklarımla iletişim kurabileceğimden dolayı bu sözleri umursamıyordum. Eşim çocuklarıma 'Sizin babanız değil' diyordu; çocuklar da bir süre sonra böyle söylemeye başladılar" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek akıl ve ruh sağlığına ilişkin raporun beklenmesine karar verip duruşmayı erteledi. (DHA)

Kaynak: DHA