21 Mar 2024 - 16:56- Gündem G:

Hızlı tren hattında facia! Göçük altında işçiler...

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Tekirdağ'da Hızlı Tren Hattı kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Hızlı tren hattında facia! Göçük altında işçiler... mask
Hızlı tren hattında facia! Göçük altında işçiler...
Hızlı tren hattında facia! Göçük altında işçiler...
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Ambardere mevkiinde saat 13.30 sıralarında Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı çalışmalarının sürdüğü bölgede beton direk dikilmesi için açılan çukurda göçük meydana geldi.

Meydana gelen olayda 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Öte yandan Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

İŞÇİLERİN CENAZELERİNE ULAŞILDI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Ambardere mevkisinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiler Halit Sural ile Sabri Ayakatik’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan işçilerin cenazeleri, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ölen işçilerin fore kazık çalışması yapıldığı sırada açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurdayken olayın yaşandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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21 Mar 2024 - 16:56 DHA Tekirdağ- Gündem

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