Hızlı tren hattında facia! Göçük altında işçiler...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Ambardere mevkiinde saat 13.30 sıralarında Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı çalışmalarının sürdüğü bölgede beton direk dikilmesi için açılan çukurda göçük meydana geldi.
Meydana gelen olayda 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Öte yandan Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.
İŞÇİLERİN CENAZELERİNE ULAŞILDI
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi Ambardere mevkisinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiler Halit Sural ile Sabri Ayakatik’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan işçilerin cenazeleri, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Ölen işçilerin fore kazık çalışması yapıldığı sırada açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurdayken olayın yaşandığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.