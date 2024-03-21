Silah sesleri sonrası evde ölü bulundu

Evden silah seslerini duyan komşular, polise ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, kilitli kapıyı çilingir aracılığıyla açtırdı. 1 çocuk babası Uğur İşler, hareketsiz bulundu. İşler'in hayatını kaybetti belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, İşler'in eşi M.İ. tarafından ruhsatsız tabanca ile vurulduğu öne sürüldü. Cenaze otopsi içim adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, İşler'in sırtında çok sayıda mermi izi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.