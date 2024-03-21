- Asayiş

Silah sesleri sonrası evde ölü bulundu

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Adana'da silah sesleri sonrası eve gelen polis, Uğur İşler'in (29) cansız bedenini buldu. Polis, şüpheli olarak İşler'in eşi M.İ. (25) yakalamak için çalışma başlattı.

Silah sesleri sonrası evde ölü bulundu mask
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Evden silah seslerini duyan komşular, polise ihbarda bulundu. Eve gelen ekipler, kilitli kapıyı çilingir aracılığıyla açtırdı. 1 çocuk babası Uğur İşler, hareketsiz bulundu. İşler'in hayatını kaybetti belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, İşler'in eşi M.İ. tarafından ruhsatsız tabanca ile vurulduğu öne sürüldü. Cenaze otopsi içim adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, İşler'in sırtında çok sayıda mermi izi olduğu öğrenildi. 

Kaynak: DHA
# çocuk, Gelen, Soruşturma, ilgili

21 Mar 2024 - 16:40 - Asayiş

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