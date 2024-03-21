Seçim Özel'in konuğu Tahsin Biner: Gazeteciler soracak, Dr. Biner yanıtlayacak

Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, yarın akşam saat 20.00'de Dim TV Seçim Özel'in konuğu olacak. Biner, canlı yayında Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Yeni Alanya Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen ile Dim TV Ana Haber Spikeri Gülser Yiğit’in sorularını yanıtlayacak. Canlı yayında, "Neden siyasete girdi? Alanya için projeleri nelerdir? Seçilme şansını nasıl görüyor?” gibi önemli sorular ile daha fazlasını yanıtlayacak. Dim TV Seçim Özel'e, Dim TV izleyicileri de sorularıyla katılabilecekler. İzleyicilerimiz, Dim TV'nin 0542 513 17 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı'na sorularını iletebilecekler.