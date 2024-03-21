Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, yarın akşam saat 20.00'de Dim TV Seçim Özel'in konuğu olacak. Biner, canlı yayında Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Yeni Alanya Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen ile Dim TV Ana Haber Spikeri Gülser Yiğit’in sorularını yanıtlayacak. Canlı yayında, "Neden siyasete girdi? Alanya için projeleri nelerdir? Seçilme şansını nasıl görüyor?” gibi önemli sorular ile daha fazlasını yanıtlayacak. Dim TV Seçim Özel'e, Dim TV izleyicileri de sorularıyla katılabilecekler. İzleyicilerimiz, Dim TV'nin 0542 513 17 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı'na sorularını iletebilecekler.
21 Mar 2024 - 16:42- Gündem Güncelleme:
Seçim Özel'in konuğu Tahsin Biner: Gazeteciler soracak, Dr. Biner yanıtlayacak
Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, yarın akşam Dim TV Seçim Özel'in canlı yayın konuğu olacak ve çarpıcı açıklamalar yapacak.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.