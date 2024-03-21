21 Mar 2024 - 16:42- Gündem G:

Seçim Özel'in konuğu Tahsin Biner: Gazeteciler soracak, Dr. Biner yanıtlayacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, yarın akşam Dim TV Seçim Özel'in canlı yayın konuğu olacak ve çarpıcı açıklamalar yapacak.

Seçim Özel'in konuğu Tahsin Biner: Gazeteciler soracak, Dr. Biner yanıtlayacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, yarın akşam saat 20.00'de Dim TV Seçim Özel'in konuğu olacak. Biner, canlı yayında Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Yeni Alanya Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen ile Dim TV Ana Haber Spikeri Gülser Yiğit’in sorularını yanıtlayacak. Canlı yayında, "Neden siyasete girdi? Alanya için projeleri nelerdir? Seçilme şansını nasıl görüyor?” gibi önemli sorular ile daha fazlasını yanıtlayacak. Dim TV Seçim Özel'e, Dim TV izleyicileri de sorularıyla katılabilecekler. İzleyicilerimiz, Dim TV'nin 0542 513 17 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı'na sorularını iletebilecekler.
# seçim, Alanya, Tahsin Biner, Dim TV, Belediye, başkan, Olacak

21 Mar 2024 - 16:42 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İnfial yaratan istismar olayı ile ilgili bakanlıktan açıklama mask
İnfial yaratan istismar olayı ile ilgili bakanlıktan açıklama
Asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor mask
Asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı mask
Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı
ATA İttifakı'ndan flaş Antalya kararı! CHP'ye destek verecek mask
ATA İttifakı'ndan flaş Antalya kararı! CHP'ye destek verecek
Dikkat! 28 il için kar uyarısı: Bu gece ve sahurdan itibaren etkili olacak mask
Dikkat! 28 il için kar uyarısı: Bu gece ve sahurdan itibaren etkili olacak
Haber alınamayan yaşlı çift ölü bulundu mask
Haber alınamayan yaşlı çift ölü bulundu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber