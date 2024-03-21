21 Mar 2024 - 16:42- Gündem G:

Bu akşam DİM TV Seçim Özel'in konuğu Dr. Biner

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ZAFER Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, bu akşam saat 20.00'de DİM TV Seçim Özel'in konuğu olacak.

Bu akşam DİM TV Seçim Özel'in konuğu Dr. Biner mask
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Biner, canlı yayında Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim ile gazeteciler Ferit Kesen ve Gülser Yiğit’in sorularını yanıtlayacak. Dr. Biner, canlı yayında "Neden siyasete girdi? Alanya için projeleri nelerdir? Seçilme şansını nasıl görüyor?" gibi önemli sorular ile daha fazlasını yanıtlayacak. DİM TV Seçim Özel'e, DİM TV izleyicileri de sorularıyla katılabilecekler. İzleyicilerimiz, DİM TV'nin 0542 513 17 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı'na sorularını iletebilecekler. (Haber MERKEZİ)
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21 Mar 2024 - 16:42 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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