Korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk çamaşır makinesinde havasız kaldı

Adana’nın merkez Sarıçam ilçesinde, 3 yaşındaki kız çocuğunun evlerindeki çamaşır makinesinde havasız kalması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.
İddiaya göre, 19 Mart'ta Kürkçüler Cezaevine ait lojmanlarda ikamet eden infaz koruma memuru baba Tayfur K. ile kentteki bir hastane görevli anne Suna K, 3 çocuğunu evde bırakarak sabah işe gitti.
Bir süre sonra çocuklardan 12 yaşındaki Z.H.K annesini arayarak 3 yaşındaki kardeşi Elif Ayyüce K’nin kaybolduğunu bildirdi.
Annenin durumu haber vermesi üzerine eşi Tayfur K, evlerine gitti.
Bu sırada çocuklardan 6 yaşındaki A.T.K, babasına kardeşi Elif Ayyüce K'yi çamaşır makinasında bulup çıkardığını söyledi.
Çocuğunu hareketsiz halde gören baba suni teneffüs ve kalp masajı yaptıktan sonra kendi imkanıyla Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü.
Durumu ağır olan çocuk, daha sonra sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti.
Çocuğun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'daki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Ankara’ya götürüldü.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.