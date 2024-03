Acun Ilıcalı'dan Süper Lig çıkışı! ''Tek sebebi hakemler''

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin Başkanı Acun Ilıcalı, "Trabzonspor maçında olanların ana sebebi hakemlerimiz. Önce sebebi bulursak bu kaostan çok çabuk çıkarız. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan, ülkesini seven bir insanım. Kulüplerin açıklamalarının sebebi hakemler. İngiltere'de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmadığı için konuşulmuyor. Güven bitmiş bizde, bu biterse kaos olur. Son aylardaki yüzde 90 açıklama hakem açıklamalarıdır. Tek sebebi var hakem" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Regnum Carya Otel'de kamp çalışmaları yapan Hull City futbol takımında başkan Acun Ilıcalı, başkan vekili Tan Kesler, teknik direktör Liam Rosenior, takım kaptanı Lewie Coyle ve takımın Türk yıldız oyuncusu Ozan Tufan', düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşan Acun Ilıcalı, 2 yıl önce güzel bir yolculuğa başladıklarını belirterek, Hull City'i alarak medya dünyasında yaşadıkları başarıyı futbolda da yakalamak için yola çıktıklarını vurguladı. Ekip olarak hayalleri olduğunu aktaran Ilıcalı, "Hayallerimiz 1-2 yıllık değil, uzun vadede başarılı olmak. Hull, Premier Lig'de oynamış, taraftarı sıcak, güzel bir takım. Bu takımı iyi noktalara taşımak için böyle bir yolculuğa çıktık. Bu çerçevede açıkçası 1 yılımız biraz öğrenimle geçti. Okul gibiydi. Şota hoca bizi ligde tuttu. İkinci sene de şimdiki hocamızla buluştuk. Başarılı bir sezon geçirdik. Şimdi play-off civarında geziyoruz. Play-off oynama şansımız var. Yüzbinlerce turistin geldiği Antalya'da kamptayız. Ailemizin önemli parçası taraftarlarımızla buradayız. 13-14 yaşından beri tribündeyim, taraftarlara her baktığımda kendimi görüyorum, geçmişi yaşıyorum. Bana terapi geliyor. Onları gördüğüm için mutluyum" dedi.

"YABANCI HAKEM GETİRİLSİN"

İngiltere ile Türkiye arasında futbol olarak gerilim konusunda çok fark olmadığına değinen Acun Ilıcalı, "İngiltere'de de fanatik ve agresif yaşayan grup var. Ama Hull City'nin taraftar grubu son derece sempatik ve yapıcı, pozitif enerji veren tarafları var. İngiltere'de de bir ayrıcalığı var. Türkiye'deki gerilimin, kaosun bence tek bir çözümü var, sebebi de belli. Son dönemdeki kulüplerin açıklamalarının hepsinde hakemler var. Trabzonspor maçında olanların ana sebebi hakemlerimiz. Önce sebebi bulursak bu kaostan çok çabuk çıkarız. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan, ülkesini seven bir insanım. Kulüplerin açıklamalarının sebebi hakemler. İngiltere'de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmadığı için konuşulmuyor. Güven bitmiş bizde, bu biterse kaos olur. Son aylardaki yüzde 90 açıklama hakem açıklamalarıdır. Tek sebebi var hakem. O olayların hiçbiri yaşanmazdı. Yapacağın tek şey var, tatil et, tansiyon düşsün. 60'ıncı dakikada o maç tatil olsaydı bugün konuşacak olay olur muydu? Hakem kendi arkadaşını savunamıyor. Yan hakeme bir şeyler atılıyor, devam ederse gerilim artar ve bardak taşar. Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın. Yunanistan'da yabancı hakem getirdiler, tansiyon düştü. Yarın getirin yabancı hakemi tansiyon yükselecek mi? Yüzde 80'ini yok ederiz. Ülke tansiyonu düşer. Bambaşka yere geçeriz. Futbol şu anda zor durumda, gelmiş geçmiş en zor dönemini yaşıyor. TFF başkanımız anında karar alsın ekibiyle mutlaka karar alıp, çözümün bu olduğunu ortaya koyacaktır. Bunun B planı yok. Futbolun her ülkesinde hata var. Bizde hatanın arkasında bir şey aranıyor. Yabancı hakemler getirilsin" diye konuştu.

"BİR TAKIM DAHA ALACAĞIM"

Ilıcalı, futbolu çok iyi bilmesine rağmen hiçbir zaman teknik direktörün işine karışmadığını, alanında serbest olduğunu maçların ardından yorumlamalar yaptıklarını kaydetti. Hull City çevresinde bir futbol dünyası oluşturmak istediklerinin altını çizen Ilıcalı, "Hull City'ye yeni yetenekler kazandırıp, geliştirebileceğimiz başka bir kulüp almak var. Amacımız Yunanistan ve Slovenya'da görüşmeler yaptık, İrlanda'da istediğimizi yakalayamadık. Ama mutlaka bir takım daha alıp futbol dünyasındaki alanımızı genişletmek istiyoruz. Slovenya favori olmak üzere başka bir kulüp alacağız" dedi.

"İNGİLTERE'Yİ AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Acun Ilıcalı, Premier Lig'i dünyanın NBA'yi olarak gördüğünü belirterek, "Bu lig daha da ileriye gidecektir. Bu yolculukta Championship takımı almaya karar verdim. İngiltere'de ilk gittiğim yer Hull'du. 4-5 takım daha vardı. Taraftarı, stadı gördüm sonra takım bizimdi. Avrupa'da İngiltere'yi temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

ROSENIOR: KARŞILIĞINI VERMEK İSTİYORUZ

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, Antalya'da oldukları için çok mutlu ve şanslı olduklarını anlatırken, "Çabalarından dolayı ekibe teşekkür ediyorum. Zorlu günlerde bir arada olmak önemli. Birlikte olduğumuz zaman başarının bize gelmesi kaçınılmaz. Futbol kulübü yöneticisi olmak zor, emek ister. Bu emeği gösteriyor. Bunun karşılığını takım olarak vermek istiyoruz. Pek çok taraftarımızı burada yanımızda gördük, onlar bize daha da güç verdi. Bir kere daha teşekkür ediyorum" dedi.

OZAN TUFAN: PLAY-OFF HEDEFİMİZ VAR

Hull Cityli Ozan Tufan, İngiltere'ye ilk gittiğinde zor bir dönem olacağına yönelik düşünceler olduğunu hatırlatarak, "Ama tabii ki Şota hocayla başlayan bir dönem vardı. Ondan sonra Rosenior hocamız geldi. Çok iyi karşılandım, endişelerim, korkularım vardı. Taraftarımız, oyuncu arkadaşlarımın beni takımın içine almaları çok önemliydi. Çok güzel bir ortamımız var. Taraftarla takım olarak güzel bir birlikteliğimiz var. Şu anda play-off hedefindeyiz. Böyle arkadaşlarımız olmasaydı, bu durumda olmazdık" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM HEDEFİM"

Bulundukları otelde kamp yapan takımların hedeflerine ulaştıklarının hatırlatılması üzerine Ozan Tufan, "Biz de seviniriz, mutlu oluruz, hedef ve amacımız bu. Milli takımı özledim, 65 mili maçım var. Milli takımda 100 maç bandına gelmek ve geçmek, onun için mücadele ediyorum, çabalıyorum. Milli takıma neden alınmadığıma dair bir bilgi gelmedi. Ama orada olan kardeşlerimizi canı gönülden destekliyorum. Milli takımla iki Avrupa Şampiyonası geçirdim, başarılı olamadık. Ama arkadaşlarım ülkemizi en iyi şekilde gururlandıracaklardır. Ben de o kadroda olabilirsem çok mutlu olurum" dedi.

Acun Ilıcalı'yı bir ağabey gibi gördüğünü de ifade eden Ozan Tufan, "Futbola bakışını beğeniyorum ve doğru buluyorum. Bir sürü insanla tanıştım, çalıştım. Onun futbol aklıyla her zaman beni doğru yönlendirdiğini düşünüyorum. Onunla burada olmaktan mutluyum. Hedefimiz Premier Lig, hayalimiz bu. Bana bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum" dedi. açıklamasında bulundu.

COYLE: HEDEFİMİZ PREMİR LİG

Takım kaptanı Lewie Coyle, Antalya'da bir arada çok bir dostluk geliştirdiklerine değinerek, "Hedefimiz var Premier Lig'e çıkmak. O nedenle bu kaynaşmayı başardığımız için, bu yolda hedefe başarıyla ilerleyeceğiz. Evimizden uzak olsak da çok güzel bir dostluk geliştirdik, bunu harmanlamak bize her konuda yardımcı olacak" dedi.

"ABDÜLKADİR KATKI VERİYOR"

Abdülkadir'in durumunun sorulması üzerine Coyle, "Çok iyi bir iş çıkarıyor. Kaynaşma zaman alıyor. Çok iyi şekilde başladı. Sahada, antrenmanda katkıları oldukça büyük. Aynı hedefte bize katkılar sağlayacak. Kendisi çok iyi görüyorum" cevabını verdi.

Program Hull City taraftarı ile basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: DHA