AGD Alanya'dan öğrencilere iftar yemeği

Yıl boyunca çeşitli etkinliklerle milli ve manevi değerleri gençliğe aktarmaya çalışan AGD Alanya Şubesi Ramazan ayını da boş geçmiyor. Rahmetin ve bereketin ayı Ramazanda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekmek amacıyla günlük ortalama 50 öğrenciye ücretsiz iftar programları düzenleniyor. MG Kitap Kahve’de düzenlenen iftar programlarıyla Ramazan ayı boyunca hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 1500 öğrenciyle buluşulması planlanıyor. Muhtelif okullardan öğretmenlerin rehberliğiyle programa katılan öğrenciler topluca iftarlarını açtıktan sonra, çay ve tatlı eşliğinde muhabbet faslı ve ardından toplu teravih namazı buluşmasıyla geceyi sonlandırıyor.