21 Mar 2024 - 16:25- Gündem G:

AGD Alanya'dan öğrencilere iftar yemeği

ABONE OL Google News Sayfamız

Anadolu Gençlik Derneği Alanya Şubesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazanda da öğrencilere ücretsiz iftar veriyor.

AGD Alanya'dan öğrencilere iftar yemeği mask
AGD Alanya'dan öğrencilere iftar yemeği
AGD Alanya'dan öğrencilere iftar yemeği
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yıl boyunca çeşitli etkinliklerle milli ve manevi değerleri gençliğe aktarmaya çalışan AGD Alanya Şubesi Ramazan ayını da boş geçmiyor. Rahmetin ve bereketin ayı Ramazanda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekmek amacıyla günlük ortalama 50 öğrenciye ücretsiz iftar programları düzenleniyor. MG Kitap Kahve’de düzenlenen iftar programlarıyla Ramazan ayı boyunca hayırseverlerin desteğiyle yaklaşık 1500 öğrenciyle buluşulması planlanıyor. Muhtelif okullardan öğretmenlerin rehberliğiyle programa katılan öğrenciler topluca iftarlarını açtıktan sonra, çay ve tatlı eşliğinde muhabbet faslı ve ardından toplu teravih namazı buluşmasıyla geceyi sonlandırıyor.
# İftar, öğrenci, agd alanya, Alanya

21 Mar 2024 - 16:25 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İnfial yaratan istismar olayı ile ilgili bakanlıktan açıklama mask
İnfial yaratan istismar olayı ile ilgili bakanlıktan açıklama
Asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor mask
Asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
ATA İttifakı'ndan flaş Antalya kararı! CHP'ye destek verecek mask
ATA İttifakı'ndan flaş Antalya kararı! CHP'ye destek verecek
Dikkat! 28 il için kar uyarısı: Bu gece ve sahurdan itibaren etkili olacak mask
Dikkat! 28 il için kar uyarısı: Bu gece ve sahurdan itibaren etkili olacak
Haber alınamayan yaşlı çift ölü bulundu mask
Haber alınamayan yaşlı çift ölü bulundu
Kanlı miras kavgası! Babasını öldürdü mask
Kanlı miras kavgası! Babasını öldürdü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber