21 Mar 2024 - 16:17- Gündem G:

Antalya'da siyasete kan bulaştı! Parti broşürü kavgasında 2 kardeş tek mermiyle vuruldu

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Muratpaşa'da siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında kavga çıktı. Ateşlenen tabancadan çıkan mermi, kuzenleri vurdu.

Antalya'da siyasete kan bulaştı! Parti broşürü kavgasında 2 kardeş tek mermiyle vuruldu mask
Antalya'da siyasete kan bulaştı! Parti broşürü kavgasında 2 kardeş tek mermiyle vuruldu
Antalya'da siyasete kan bulaştı! Parti broşürü kavgasında 2 kardeş tek mermiyle vuruldu
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Antalya'da, siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan mermi, kuzenler Haktan Faik Çoban (21) ve Burak Devran Çoban’a (27) isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Haktan Faik Çoban yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki market ve şarküteri dükkanında meydana geldi. CHP’nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı. İş yeri sahibi Sinan E., broşürleri bırakanları tersleyip dükkandan çıkardı. Dükkandaki Ahmet B.'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı.

Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban ile Burak Devran Çoban'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan E., çekmecedeki tabancasını çıkarıp tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban’ın karnından girip çıkan mermi, Burak Devran Çoban’ın karnına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Polis ekibi, iş yeri sahibi Sinan E.'yi suç aleti tabancayla gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Sağlık görevlileri, durumu ağır olan Haktan Faik Çoban’ı sedyeye alırken, diğer yaralı Burak Devran Çoban ise ambulansın yolcu koltuğunda yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

OLAY KAMERADA

Bu arada olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet B. ile Sinan E.'nin bir süre tartıştığı, Ahmet B.'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü. Sinan E., Ahmet B.'ye tokat atarken, kavga iş yerinin dışına taştı. Taraflar ayrılırken, Ahmet B.'nin 2 yeğeninin durumu görüp dayılarıyla birlikte iş yerine geldiği ve Sinan E.'yi darbettiği görüldü. Sonrasında Sinan E.'nin tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA

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21 Mar 2024 - 16:17 DHA Antalya- Gündem

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