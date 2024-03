Arıkan Yılmaz Dim MTAL Alanya'nın gururu oldu

Antalya’da okul takımlarının katıldığı ‘Okul Sporları Halk Oyunları Düzenlemeli ve Düzenlemesiz Minikler-Yıldızlar-Gençler İl Birinciliği’ müsabakaları düzenlendi. Antalya’da gerçekleştirilen okullar arası halk oyunları yarışmasında Alanya’yı başarıyla temsil eden Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi, rakiplerini eleyerek "Düzenlemesiz Dalda" birincilik elde etti. Liseler arasında Antalya şampiyonu olan Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi, önümüzdeki günlere düzenlenecek bölge şampiyonasında Alanya’yı temsil edecek.



DİM’E TEŞEKKÜR ZİYARETİ



Okul müdürü ve halk oyunları ekibi, maddi ve manevi, her yönden destek olan Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim’e teşekkür ziyaretinde bulundular. Bu başarıdan her zaman onur duyduğunu belirten Dim, “Hayırsever olmaktan onur duyduğum Arıkan Yılmaz Dim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin başarını tebrik ediyorum. Alanya’da hep birinciler, bölgede de güzel başarılar elde ediyorlar. Bu başarı ivmesini sürdüreceklerine inanıyorum. Bir kere daha bizi Antalya İl Birincisi olarak gururlandırdılar. Değerli hocamıza kıymetli müdüre ben de çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Maddi manevi okulumuzdan elimizi çekmiyoruz. Bu başarıyla ben de gurur duyuyorum.” dedi.



‘HAYIRSEVERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ’



Dim Ailesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür eden okul müdürü Mustafa Aksoy, “Bugün hayırseverimiz Mehmet Ali Dim’i okulumuzun halk oyunları takımı olarak ziyaret ettik. Antalya’da il birincisi olduk. Arkasından bölge birincilikleri var. Umarım bölgede de başarılı oluruz. Ben kendisine ve Dim ailesine, verdikleri maddi manevi desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.



‘HEP BİRİNCİLİK KUPASIYLA GELİYORUZ’



Halk oyunları ekibinin antrenörü ise “Öncelikle okulumuzun halk oyunları takımını tebrik ediyorum. Bu yıl 10. yılımız. Yaklaşık 5-6 yıldır hep birincilik kupasıyla geliyoruz. Hayırseverimiz Mehmet Ali Dim, maddi ve manevi her türlü yardımcı oluyor, kendisine teşekkür ediyoruz. Grup finalleri ve Türkiye finalleri için şimdiden okulumuzu tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE FİNALİNİ GÖRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ’

Ekipte yer alan öğrenciler ise “Geçen yıl bölge finaline kadar çıktık. Her sene çalışmalardan büyük keyif alıyorum. Gerçekten başarılı bir şekilde ilerliyoruz. İlk senemde Türkiye finaline kadar gitmiştik. Bu sene inşallah Türkiye finalini görmeyi düşünüyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz.” dediler.(Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi