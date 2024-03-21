Z kuşağında 'orta yaş krizi' başladı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişen dünyada artık yeni sorunlar ortaya çıkıyor. ABD'li uzmanlar, Z kuşağının sosyal medyaya sürekli maruz kalmalarından kaynaklanan erken bir "orta yaş krizi" ile karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Bilim insanları, dünya genelinde 15 ila 24 yaş arasındaki gençlerin daha yaşlı nesillere göre giderek daha az mutlu olduğunu ortaya koyan bir araştırma yaptı.

'REÇETESİZ İLAÇ VERMEK GİBİ'

NTV'de yer alan habere göre; araştırmacılar, gençlerin sosyal medya kullanımı hakkında, çocukların sosyal medyayı kullanmalarına izin vermenin onlara "reçetesiz ilaçlar vermeye benzediğini" ve hükümetlerin bunu düzenlemede başarısız olduğu yorumunda bulundu. Dünya Mutluluk Raporu, on yılı aşkın bir süredir gençlerin yaşlılardan daha mutlu olduğunu gösteriyordu. Ancak 2017'de ABD'de bu durum değişti ve 2024'te ABD en mutlu 20 ülke listesinden çıktı. ABD'li gençler günde ortalama beş saatini sosyal medyada geçiriyor ve üçte biri hafta içi gece yarısına kadar cihaz başında uyanık kalıyor.

ACİL YASA TASARISI ÇAĞRISI

Bu durum da mükemmel yansıtılan yaşantılara özenmelerinden, ekran başında çok kalmaktan dolayı yaşadıkları yorgunluğa kadar gençler üzerinde etkiye neden oluyor. Uzmanlar, sosyal medya uygulamalarındaki özelliklerin sınırlandırılması veya ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere sosyal medyanın gençlere verdiği zararları azaltmak için acil yasa tasarısı çağrısında bulundu.

Kaynak: Karar