Survivor'da Yunus Emre ile adı çıkan Aleyna'ya inanılmaz sözler: 'Abi dediğin Sinan Akçıl'ın evine gidiyorsun'

Survivor All Star'da kaos ve entrika bitmiyor. Yunus Emre ve Aleyna yakınlaşması ve Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in 'Aleyna'dan uzak dur' uyarıları da kar etmeyince, Arto çileden çıktı.

Aleyna ve Yunus Emre arasındaki samimi haller sosyal medyada konuşulurken bu konu Söylemezsem Olmaz'Da da gündeme geldi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nu kast ederek " Bir insanla 15 kişiden 13 kişisi konuşmuyorsa, sevmiyorsa ve altında bir bit yeniği arıyorsa...." diyen Arto, birdenbire konuyu Sinan Akçıl'a getirdi.

Arto "Ya sen Sinan Akçıl'la karısının evine giriyorsun. Abi diye girdiğin adamla daha sonra flörtleşiyorsun ya! Sen nasıl bir kızsın o zaman?" diye bağırırken Aleyna'nın yakın arkadaşı Hande Sarıoğlu'nun sessiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı.