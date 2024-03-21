Opel Astra'dan muhteşem kampanya: Alan alana

Opel Astra, yeni tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle modern çizgileriyle tasarlanan aracın iç ve dış görünümünde yapılan değişiklikler beğeni topluyor. Opel Astra’nın güncel fiyatları şu şekilde:
Opel Yeni Astra 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition: 1.564.900 TL
Opel Yeni Astra 1.2 130 HP Benzin AT8 GS: 1.716.900 TL
Opel Yeni Astra 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate: 1.816.900 TL
Türkiye’de sıfır kilometre otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti uygulanıyor. Ancak Opel Astra’nın GS ve Ultimate donanımları bu muafiyetten faydalanamıyor. Yalnızca Edition donanımı için ÖTV muafiyeti geçerli olup, bu durumda 1.564.900 TL olan fiyat yaklaşık yüzde 40 oranında daha uygun hale geliyor. Son günlerdeki zamlar ve otomobil sektöründeki gelişmeleri takip etmek önem taşıyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.