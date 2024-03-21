- Ekonomi

Opel Astra'dan muhteşem kampanya: Alan alana

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye’de sıfır kilometre otomobil alımı yapacaklar için Opel Astra’nın fiyatları oldukça merak ediliyor. Son günlerde yaşanan zamlar ve güncellemelerle birlikte otomobil firmalarının fiyat politikaları da dikkat çekiyor. Opel Astra’nın fiyatlarındaki son durum ve ÖTV muafiyeti konusu inceleniyor.

Opel Astra'dan muhteşem kampanya: Alan alana mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Opel Astra, yeni tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle modern çizgileriyle tasarlanan aracın iç ve dış görünümünde yapılan değişiklikler beğeni topluyor. Opel Astra’nın güncel fiyatları şu şekilde:

Opel Yeni Astra 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition: 1.564.900 TL
Opel Yeni Astra 1.2 130 HP Benzin AT8 GS: 1.716.900 TL
Opel Yeni Astra 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate: 1.816.900 TL
Türkiye’de sıfır kilometre otomobil alımlarında ÖTV muafiyeti uygulanıyor. Ancak Opel Astra’nın GS ve Ultimate donanımları bu muafiyetten faydalanamıyor. Yalnızca Edition donanımı için ÖTV muafiyeti geçerli olup, bu durumda 1.564.900 TL olan fiyat yaklaşık yüzde 40 oranında daha uygun hale geliyor. Son günlerdeki zamlar ve otomobil sektöründeki gelişmeleri takip etmek önem taşıyor.
# Son, türkiye, takip, yüzde

21 Mar 2024 - 14:15 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İşçilerin yüzü gülecek! Tam 30 bin TL'lik dev destek! İşte detaylar... mask
İşçilerin yüzü gülecek! Tam 30 bin TL'lik dev destek! İşte detaylar...
BES'te ödeme tarihi belli oldu: Herkes için hayal kırıklığı oldu... mask
BES'te ödeme tarihi belli oldu: Herkes için hayal kırıklığı oldu...
HAK-İŞ'den asgari ücret tepkisi: "Derhal gerekenler yapılmalı" mask
HAK-İŞ'den asgari ücret tepkisi: "Derhal gerekenler yapılmalı"
2023’te 1 milyar 416 milyon kilovatsaat enerji tükettik mask
2023’te 1 milyar 416 milyon kilovatsaat enerji tükettik
FED faiz kararını açıkladı mask
FED faiz kararını açıkladı
Domatesi, salatalığı kaldırıp bunu ekmeye başladılar: Şimdiden 4 ülkeye ihraç ediyorlar mask
Domatesi, salatalığı kaldırıp bunu ekmeye başladılar: Şimdiden 4 ülkeye ihraç ediyorlar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber