- Spor

Eyüpspor'un transfer yasağı kalktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1'inci Lig takımlarından Eyüpspor, 100 bin Euro'luk borcun ödendiğini ve transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Eyüpspor'un transfer yasağı kalktı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1'inci Lig takımlarından Eyüpspor, 100 bin Euro'luk borcun ödendiğini ve transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Eyüpspor'a kısa bir süre önce transfer yasağı gelmişti. İstanbul ekibi, Jakhongir Urozov'un önceki kulübü Bunyodkor'a 100 bin Euro ödeme yapıldığını ve yasağın kalktığını duyurdu.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Jakhongir Urozov'un bir önceki kulübü Bunyodkor Kulübü'ne transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100.000 Euro transfer bedeli taksitine ilişkin borç bugün itibariyle ödenmiş olup, konulan transfer yasağı kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.
# Eyüpspor, transfer, Bir, Yer, İstanbul

21 Mar 2024 - 13:43 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Eyüpspor'un transfer yasağı kalktı mask
Eyüpspor'un transfer yasağı kalktı
Olaylı maçta sahaya giren 2 kişi tutuklandı mask
Olaylı maçta sahaya giren 2 kişi tutuklandı
Son dakika! Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti mask
Son dakika! Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'den Ali Koç'a yanıt: Esasında şikeden dolayı 1. Lig'de oynayacaklardı mask
Eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'den Ali Koç'a yanıt: Esasında şikeden dolayı 1. Lig'de oynayacaklardı
Futbolu bırakmıştı! İşte Gökhan Gönül'ün yeni adresi mask
Futbolu bırakmıştı! İşte Gökhan Gönül'ün yeni adresi
Antalya BŞB Adayı Böcek'in 'Alanyaspor' açıklamalarına jet yanıt! mask
Antalya BŞB Adayı Böcek'in 'Alanyaspor' açıklamalarına jet yanıt!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber