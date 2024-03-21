Muhtar adayı Çelik projelerini DİM TV’ye anlattı

ALANYA’NIN Saray Mahallesi Muhtar adayı Hasan Çelik projelerini DİM TV’ye anlattı. Vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında ilgili kurumlarla arada köprü görevini üstlenmeyi amaçladığını belirten Çelik, “1961 yılında Alanya'nın Saray Mahallesinde dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimi tamamladıktan sonra babam Hayri Çelik'in yanında terzi çırağı olarak başladım. 1981 yılında İzmir Bornova ilçesinde askerliğimi tamamladım. 1985 yılında hem terzilik hem de butikcilik üzerine hayatımı devam ettirdim. 1991 yılında evlendim. Doğru Yol Partisi çatısı altında vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ettim. Daha sonra ise Alanya Belediyesinde çalışmaya başladım ve emekli oldum. Sizlere önümüzdeki dönem hizmet etmek için muhtar adayıyım. Amacım sizlerin iyi günde kötü günde yanında olmak sorunlarınızın çözümünde ilgili kurumlarla aranızda köprü görevi yapmaktır” dedi.

İŞTE MUHTAR ADAYI ÇELİK’İN PROJELERİ;

Önümüzdeki dönemde yapmayı düşündüğüm sizlere yardımcı olmak istediğim konular;

*Öncelikle sizlere daha sağlıklı ortamda hizmet verebilmek için mahallemizin en uygun noktasına muhtarlık ofisini yapılması için belediyemizle iş birliği içinde çalışma yapacağız. Sizlere hızlı ve kaliteli hizmet vermek adına ofisimize her türlü ekipman cihazını ve altyapısını hazırlayacağız.

*Resmi makamlardan ve ilgili yerlerden kişiye özel ve genel bilgilendirme amaçlı gelen tebligat ve duyurular sizlere mesaj olarak en kısa sürede ulaştırılacak.

*Mahallemizde yardıma ihtiyacı olan vatandaşların ve yardım severlerin arasında köprü olacağım vatandaşların ilgili yardım kurumlarına ulaşmasında yardımcı olacağım okul dönemlerinde okula giden çocuklarımızın kırtasiye ve okul ihtiyaçları konularında yardımcı olmak yardım yapacakları ve ihtiyaç sahiplerinin arasında köprü görevi yapacağım.

*Mahalle komşularımızın iyi gününde kötü günüde yanında olacağım hastalık da düğünde bayramda özel günlerinde yanlarında olacağım ihtiyaç duydukları yardıma ve desteğe aracı olacağım ilgili yerlerden teminini sağlayacağım.

*Mahallemizde bulunan parklarımızda sizlerin ve çocuklarımızın daha güvenli zaman geçirmesi için buraların temiz ve güvenli olması için ilgili kurumlarla sürekli iş birliği içinde olacağım buralarda rahat vakit geçirmeniz mahalle komşuluklarının gelişmesi için çalışmalar yapacağım.

*Mahallemizin yollarının sokaklarının daha temiz ve düzenli olması için ilgili kurum belediyelerimizle iş birliği içinde çalışacağım sorunların ilgili birimlere iletilmesi ve yapılmasının takipçisi olacağım.

*Mahallemizin sokaklarının parklarının aydınlık ve güvenli olası için aydınlatma önemlidir bu konularda ilgili kurumla sürekli temas içinde olacağım.

*Mahallemizde okul çevrelerinde ve vatandaşlarımızın zaman geçirdiği parklarda çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı rahatsız eden uygunsuz durumlar sergileyen kişileri emniyet ve belediyenin ilgili kurumlarına bildirmek suretiyle güvenli ve huzurlu bir ortam için ilgili bütün birimlerle iş birliği içinde olacağım.

*Her türlü sonunuzda bana ulaşabilmeniz için sizin en yakınızda olacağım bir telefon kadar yakın olmak asli görevim olacak geçmiş dönemden gelen azalık tecrübemle sizlere hizmet edeceğim. Bunun için sizlerin desteğini taleb ediyorum. Mutlu Huzurlu Güvenli bir mahalle için birlikte çalışma zamanı hepinize sevgilerimi saygılarımı sunarım.

SÖZÜMÜZDÜR

-Önceliğimiz muhtarlık ofisi kırtasiyeden yürütülmeyecek ve muhtarlık ofisi hemen kurulacak. Tüm mahallelerde var ancak bizim mahallemizde muhtarlık ofisi maalesef yok. Yerel yönetimlerle istişare halinde olacağız.

-Muhtarlığımızda Bilgisayar, faks ve yazıcı bulunacak. Ücret alınmayacak

-Resmi makamlardan gelen evraklar cep telefonlarınıza mesaj olarak anında gelecek.

-Düğün, cenaze ve özel günlerinizde mahalle sakinlerimizin 7/24 yanında olacağız.

-Yerel yönetimlerle devamlı dialog halinde olacağız.

-Mahallemizde cep parklar oluşturacağız. Yerel yönetimlerle görüşerek belirlenecek caddelere banklar kurulacak.

-İnşaatlardan dolayı bozulan yollarımız yerel yönetimlerle görüşülerek çözüme kavuşturulacak.

Biz muhtarlık olarak devlet ile vatandaş arasında köprü olacağız.

-Elektrik direklerinin yerel altına alınması için TEDAŞ ile istişare yaparak anınca çözüme kavuşturacağız.

-Mahallemizin bazı bölgelerinde kaldırım yok, belediyemize ile istişare yaparak buralara kaldırım yaptıracağız.

-Eğitim ve öğretimde öğrenci

AZALAR

-Orhan Kalaycı

-Sedat Tiftikçioğlu

-Zarife Tekin

-Ahmet Yanar

- Metin Duman-

-Ahmet Hatipoğlu

-Hilmi Eser

-Demet Özmen