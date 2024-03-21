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Alanya'da korkunç kaza: Otomobil ve motosiklet çarpıştı

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Alanya’da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alanya'da korkunç kaza: Otomobil ve motosiklet çarpıştı mask
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Kaza Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. O.Ö. (23) idaresindeki 06 CSB 937 plakalı otomobil ile V.U. (46) kontrolündeki 07 ZBR 46 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü asfalta düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
# Alanya, eğitim, sağlık, kaza, Yaralı, ambulans, acil

21 Mar 2024 - 12:37 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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