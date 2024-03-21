Kaza Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. O.Ö. (23) idaresindeki 06 CSB 937 plakalı otomobil ile V.U. (46) kontrolündeki 07 ZBR 46 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü asfalta düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Asayiş
Alanya'da korkunç kaza: Otomobil ve motosiklet çarpıştı
Alanya’da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.