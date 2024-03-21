Survivor'da yaşanan entrikalar yerel seçimlerde bile yaşanmıyor: İşte Nagihan, Atakan ve Sercan'dan kuyu kazmacalar

Bu yıl SMS oylamasının olmaması ile birlikte şiddet ve entrikaların ayyuka çıktığı Survivor'da inanılmaz olaylar olmaya devam ediyor.

ALEYNA, YUNUS EMRE YAKINLAŞMASI GERGİNLİK YARATTI

Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden'in yakınlıklarından rahatsızlık duyduğunu hatta eşini bu konuda uyardığını gördük. Oyun alanındaki konuşmaları devam eden ikili izleyiciler tarafından yakın markajda. Diğer yandan Yunus Emre son olarak Aleyna hakkında 'Aleyna gününde mi bu çok önemli zaten. Banu Alkan gibi koşuyor böyle bir ağır ağır Yeşilçam edalarıyla.' ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ADAY ÖZGÜR OLDU

Kırmızı takımın kaybettiği dokunulmazlık oyununun ardından son eleme adayı olarak Özgür Tetik'in adı çıktı. Böylece haftanın ilk eleme adayı Hakan Hatipoğlu, ikinci adayı Bozok Bören, üçüncü adayı Batuhan Karacakaya ve son adayı ise Özgür Tetik oldu.

NAGİHAN ATAKAN'I KENARA ÇEKEREK PLANLARDAN BAHSETTİ

Avatar Atakan'ın 'Nagihan, hiç konuşmasın' demesine bozulan Nagihan, 'Sakat sakat gidiyorum parkur başına kadar. Son saniyeye kadar yırtındım. Takımıma destek oluyorum. Beyfendi benim sesimi duymak istemiyor. Kötülük mü yapıyorum ben? Nasıl bir kalp var, nasıl bir insanlık var?' diye gözyaşlarıyla arkadaşlarına isyan etmişti.

Dün akşam yayınlanan bölümde ise Avatar Atakan'a konsey öncesi yapılan konuşmalardan ve Sercan Yıldırım'ın döndürdüğü dolaplardan bahsetti.

TOPLANMIŞLAR VE ATAKAN ÜZERİNDE KARAR KILMIŞLAR

"Konseye gitmeden önce Sercan, Nefise'nin yanına gelmiş ve 'biz Atakan'ı çıkartıyoruz, operasyon tamam. Sen de yazabilir misin Atakan'ı? demiş. "

'En azından şunu söyleyeyim ben arkandan dolaplar dönüyor ve ben bunlara müsaade etmedim. Bunu bilmeni istiyorum'

Atakan ise bu konuşmaya "Sercan'a bak sen ya. Kendine göre tatlı su kurnazlıkları. Ben zaten dün anladım." diyor.

'Bunlar 3 silahşör; Bozok, Özgür ve Sercan. Şimdi normalde onlar dün Sercan'ın çıkacağını bekliyordu. Karşı takım da öyle bekliyordu ama şimdi bunlar yani performansa ve mücadeleye göre yazsalar beni yazmazlar. Yazmamaları gerekiyor ama bunların aklında bence başka bir fikir var.'