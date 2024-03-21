Doğuma dakikalar kala gelen istek çıldırttı: Sevgilisi DNA testi deyince...

TikTok'ta Kira kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın doğumuna dakikalar kala bebeğinin babası olan sevgilisinin hastane yatağında kendisinden DNA testi istediğini söyledi. Sevgilisinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığı anları sosyal medyadan paylaşan genç kadın kısa sürede viral olmayı başardı.

"ŞİMDİ SIRASI MI? GERÇEKTEN Mİ?"

İki yıldır sevgili oldukları için bebeğin gerçek babası olup olmadığını sevgilisinin sorgulamasının kendisini sinirlendirdiğini dile getiren Kira hastane yatağında, "Şimdi sırası mı? Gerçekten mi? Kendi çocuğun olduğunu düşünmüyorsan gidebilirsin" diye bağırdı.

ZAMANLAMA YANLIŞ

O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Kira'yı haklı bulurken bazıları ise babanın DNA testi istemesinin sorun olmayacağını söyleyerek zaman konusunda yanlışlık yaptığını söyledi.