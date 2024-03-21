21 Mar 2024 - 10:50- Asayiş G:

Otoyolda korkunç kaza: Yolcu otobüsü ve TIR Kafa kafaya girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Tekirdağ'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı. Meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralandı.

Otoyolda korkunç kaza: Yolcu otobüsü ve TIR Kafa kafaya girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var mask
Otoyolda korkunç kaza: Yolcu otobüsü ve TIR Kafa kafaya girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Tekirdağ Saray’dan Çerkezköy istikametine giden 34 BGE 76 plakalı TIR, Vize’den Çerkezköy istikametine seyreden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haberinin detayları hazırlanıyor...

Kaynak: Ajanslar
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21 Mar 2024 - 10:50 - Asayiş

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