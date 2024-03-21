Otoyolda korkunç kaza: Yolcu otobüsü ve TIR Kafa kafaya girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tekirdağ Saray’dan Çerkezköy istikametine giden 34 BGE 76 plakalı TIR, Vize’den Çerkezköy istikametine seyreden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
Son dakika haberinin detayları hazırlanıyor...
Kaynak: Ajanslar
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.