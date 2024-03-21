21 Mar 2024 - 10:38- Gündem G:

Türkiye, Alanya'daki yangını NOW TV'de böyle izledi! İlker Karagöz, DİM TV'ye teşekkür etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya’da çıkan yangında 2 tekne kullanılamaz hale geldi. NOW TV’nin izlenme rekorları kıran sabah programı Çalar Saat’te yangın haberi son dakika olarak paylaşıldı. Ünlü Gazeteci İlker Karagöz, görüntüleri anında paylaşan Dim TV’ye teşekkür etti

Türkiye, Alanya'daki yangını NOW TV'de böyle izledi! İlker Karagöz, DİM TV'ye teşekkür etti
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

OLAY saat 06.30 sularında Alanya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Bir gezi teknesinde henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede yanındaki tekneye sıçradı. 2 teknenin alevlere teslim olduğu yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Bazı tekne sahipleri, yangının sıçramaması için kendi teknelerini güvenli bölgeye çekti. Yangında teknelerden biri tamamen küle dönerken, diğeri ise kullanılamaz hale geldi. Teknelerde soğutma çalışması sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NOW TV’DEN DİM TV’YE TEŞEKKÜR

NOW TV’nin izlenme rekorları kıran sabah programı Çalar Saat’te yangın haberi son dakika olarak paylaşıldı. Ünlü Gazeteci İlker Karagöz, görüntüleri anında paylaşan Dim TV’ye teşekkür etti.

BÖCEK CANLI YAYINDA YANGIN İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

NOW TV’nin izlenme rekorları kıran sabah programı Çalar Saat’e konuk olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek canlı yayında yangın ile ilgili bilgi verdi. Başkan Böcek, “Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizim itfaiye daire başkanımız bütün ekibimizle orada. Onlar yangının nedenini araştırıyorlar” dedi.

İLGİLİ HABERLER

Alanya'da iki tur teknesi kül oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi

21 Mar 2024 - 10:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

İnfial yaratan istismar olayı ile ilgili bakanlıktan açıklama mask
İnfial yaratan istismar olayı ile ilgili bakanlıktan açıklama
Asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor mask
Asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
Kanlı miras kavgası! Babasını öldürdü mask
Kanlı miras kavgası! Babasını öldürdü
MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu mask
MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu
Feci kaza! Tır ile kamyon çarpıştı mask
Feci kaza! Tır ile kamyon çarpıştı
Vahşet! Mahallenin sucusu yıllarca çocuklara tecavüz etti ve... mask
Vahşet! Mahallenin sucusu yıllarca çocuklara tecavüz etti ve...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber