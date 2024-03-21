Türkiye, Alanya'daki yangını NOW TV'de böyle izledi! İlker Karagöz, DİM TV'ye teşekkür etti

OLAY saat 06.30 sularında Alanya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Bir gezi teknesinde henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede yanındaki tekneye sıçradı. 2 teknenin alevlere teslim olduğu yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Bazı tekne sahipleri, yangının sıçramaması için kendi teknelerini güvenli bölgeye çekti. Yangında teknelerden biri tamamen küle dönerken, diğeri ise kullanılamaz hale geldi. Teknelerde soğutma çalışması sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NOW TV’DEN DİM TV’YE TEŞEKKÜR

NOW TV’nin izlenme rekorları kıran sabah programı Çalar Saat’te yangın haberi son dakika olarak paylaşıldı. Ünlü Gazeteci İlker Karagöz, görüntüleri anında paylaşan Dim TV’ye teşekkür etti.

BÖCEK CANLI YAYINDA YANGIN İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

NOW TV’nin izlenme rekorları kıran sabah programı Çalar Saat’e konuk olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek canlı yayında yangın ile ilgili bilgi verdi. Başkan Böcek, “Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizim itfaiye daire başkanımız bütün ekibimizle orada. Onlar yangının nedenini araştırıyorlar” dedi.