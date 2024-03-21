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Son Dakika! AYM Başkanı belli oldu

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Son günlerde tartışmaların odağında olan ve sürekli Danıştay ile aralarında görüş ayrılıkları olan AYM'de yeni başkan belli oldu

Son Dakika! AYM Başkanı belli oldu mask
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Danıştay ile aralarında sürekli bir görüş ayrılığı ile gündemden düşmeyen Anayasa Mahkemesi(AYM)'nin yeni başkanı belli oldu.

Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu.
# Bir

21 Mar 2024 - 10:29 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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