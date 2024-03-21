Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun en acı günü...

Birçok projede yer alan ekranların sevilen oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun annesi Gökçen Hacıoğlu yaşamını yitirdi. Oyuncu, acı haberi sevenleriyle paylaştı.
Hacıoğlu, Instagram hesabından önce annesinin mezarının fotoğrafını paylaştı sonra da ailesiyle verdiği bir pozu yayınlayarak "Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi biliyor musun… Güle güle menekşe gözlüm… Çok sevdim seni ve hep seveceğim ve geleceğim" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına sessiz kalamayan Emre Altuğ "Kardeşim başın sağ olsun" yorumunu yaptı.
İsmail Hacıoğlu'nun babası da bir dönem Fenerbahçe'nin defans oyuncusu olan Bulgar Mehmet lakaplı Mehmet Hacıoğlu.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.