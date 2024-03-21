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Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun en acı günü...

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İsmail Hacıoğlu'nun annesi Gökçen Hacıoğlu vefat etti. Oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Hacıoğlu, annesinin mezarının fotoğrafını paylaşarak duygularını dile getirdi. Ünlü oyuncunun paylaşımına Emre Altuğ da başsağlığı mesajı gönderdi.

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun en acı günü... mask
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Birçok projede yer alan ekranların sevilen oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun annesi Gökçen Hacıoğlu yaşamını yitirdi. Oyuncu, acı haberi sevenleriyle paylaştı.

Hacıoğlu, Instagram hesabından önce annesinin mezarının fotoğrafını paylaştı sonra da ailesiyle verdiği bir pozu yayınlayarak "Hayatıma hangi kadın girse gözleri sendi biliyor musun… Güle güle menekşe gözlüm… Çok sevdim seni ve hep seveceğim ve geleceğim" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına sessiz kalamayan Emre Altuğ "Kardeşim başın sağ olsun" yorumunu yaptı.

İsmail Hacıoğlu'nun babası da bir dönem  Fenerbahçe'nin defans oyuncusu olan Bulgar Mehmet lakaplı Mehmet Hacıoğlu.

Kaynak: Karar
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21 Mar 2024 - 09:26 - Magazin

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