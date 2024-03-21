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Will Smith'ten Kur'an-ı Kerim açıklaması: "Tamamını okudum..."

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Amerikalı oyuncu Will Smith, geçen yıl ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuduğunu belirterek, kutsal kitabın anlatısının çok açık olduğunu, yanlış anlaşılmaya yer bırakmadığını ifade etti.

Will Smith'ten Kur'an-ı Kerim açıklaması: "Tamamını okudum..." mask
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Amerikalı oyuncu Will Smith, geçen yıl ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuduğunu açıklayarak kutsal kitaba övgüler dizdi.

Mısırlı gazeteci Amr Adeeb'in "Big Time Podcast" programına konuk olan Smith, bütün büyük kutsal kitapları okuduğunu ve hepsinde benzer hikayelerden bahsedilmesine şaşırdığını belirtti.

"KUR'AN-I KERİM'İN ANLATISI ÇOK AÇIK, YANLIŞ ANLAŞILMAYA YER BIRAKMIYOR"

Geçen yıl ramazan ayında ise Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuduğunu aktaran Smith, "Kur'an-ı Kerim'in anlatısı çok açık, yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor." dedi.

"SADELİĞİNİ ÇOK SEVDİM"

Kur'an-ı Kerim'e hayranlığını vurgulayan Smith, "(Kur'an-ı Kerim'in) Ruhu o kadar güzel ve açıktı ki, sadeliğini çok sevdim." şeklinde konuştu. Smith, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'dan sıklıkla bahsedilmesine şaşırdığını ifade ederek, Hz. İbrahim'in hikayesini tam olarak anlamanın çok güzel olduğunu vurguladı.

Kaynak: Sondakika

# Yer, ifade, oyuncu

21 Mar 2024 - 09:01 - Magazin

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