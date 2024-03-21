- Ekonomi

Araç sahipleri tabelaları görünce şok oldu! Zam dalgası...

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Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla bir zam daha geldi. Benzinin litre fiyatı 1 lira 34 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 11 kuruş arttı.

Araç sahipleri tabelaları görünce şok oldu! Zam dalgası... mask
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Uluslararası petrol fiyatlarındaki artışa ve döviz kurundaki dalgalanmaya bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki yüksek seyir sürüyor. Bu gece itibarıyla yapılan zamla benzin ve motorinin litresi ortalama 43 lira seviyesinin üstüne çıktı. Benzinde 1 lira 50 kuruş, motorinde ise 1 lira 30 kuruşluk fiyat artışı yaşandı. Geçtiğimiz hafta da benzine 1 lira 53 kuruş, motorine ise 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı.

Bu geceki zamla birlikte benzinin fiyatı 43 lira 44 TL oldu, motorinin fiyatı ise 43 lira 2 kuruş oldu. 

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatının bulunması yöntemi kullanılarak hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor. Hesaplama sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklik gösterebiliyor.

Kaynak: Karar

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21 Mar 2024 - 08:06 - Ekonomi

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