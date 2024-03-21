Son dakika - Alanya'da iki tur teknesi alevlere teslim oldu! Saniye saniye kaydedildi

Edinilen son dakika bilgisine göre, Alanya'da bu sabah saatlerinde iskelede demirli iki tur teknesi olan Admiral Black ve Baba isimli teknelerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken yanan tekneleri söndürmek için itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Baba isimli tekne yangının söndürülmesinin ardından Sahil Güvenlik tarafından açığa çekildi. Tamamen yanan Baba isimli teknenin ardından Admiral Black isimli tekne için de söndürme çalışmaları sona erdi. Yangın sırasında alevlerin sıçrama tehlikesi bulunan tekneler ise bölgede uzaklaşmak için denize açıldı.

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