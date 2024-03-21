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İşçilerin yüzü gülecek! Tam 30 bin TL'lik dev destek! İşte detaylar...

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Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının banka promosyonu pazarlığı tek seferde her işçiye 30 bin yatırılması kararı ile sonuçlandı. 9500 işçi Nisan ayında maaşına ek olarak 30 bin TL alacak.

İşçilerin yüzü gülecek! Tam 30 bin TL'lik dev destek! İşte detaylar... mask
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Mersin Büyükşehir Belediyesince açılan ihale sonucu 9 bin 500 personel 30'ar bin TL banka promosyonu alma hakkı elde etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, çalışan 9 bin 500 işçinin yararlanacağı banka maaş promosyonu için özel bir banka ile anlaşmaya varıldı. Açılan ihale sonucunu işçilere bizzat müjdeleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 27 bin 500 TL olarak yapılan teklifin pazarlıklarla 30 bin TL’ye yükseltildiğini ve nisan ayında tek seferde yatırılacağını söyledi.

VAHAP SEÇER: GÜLE GÜLE HARCASINLAR


Promosyon imzalarının atılmasının ardından açıklama yapan Seçer, “İşçi statüsünde çalışan 9500 mesai arkadaşımı ilgilendiren, bankaların verdiği maaş promosyonu ihalesi dün yapıldı. 27 bin 500 TL ile özel bir bankada kalan ihalenin sonucunda bankayla yaptığımız görüşmeler sonucunda yetkililerinde anlayışlı davranışıyla promosyon miktarını 30 bin TL’ye yükselttik” dedi. Seçer, “Nisan'da çalışma arkadaşlarım maaşlarıyla beraber 30 bin TL’yi tek seferde alacaklar. Çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun, güle güle harcasınlar” diye konuştu.

Kaynak: Kamu Son Haber

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21 Mar 2024 - 02:58 - Ekonomi

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