Herkes onu böyle tanıyordu... Meğer yüzyılın vurgununu yapmış!

Mitrani ile birlikte 14 şüpheli İstanbul ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, 'nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik' suçlarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan ve finans şirketi sahibi bir iş insanı olarak tanınan Mioz Mitrani'nin, dolandırıcılık ve tefecilik şebekesinin lideri olduğu belirlendi. Şatafatlı ve lüks bir hayat süren Mitrani'nin iş seyahatlerini helikopterle yapması dikkat çekiyordu.

İSMİ DAHA ÖNCE DE DOLANDIRICILIĞA KARIŞMIŞTI

Daha önce de ünlü otel işletmecisi Toprak Dukul'u yarım milyon eoru dolandırdığı iddialarıyla gündeme gelen Mioz Mitrani, diğer yandın Sarıyer Demirciköy'deki lüks sitede kiracı olduğu villada imar kanununa aykırı bir şekilde ruhsatsız ekleme yaptığı, yine Sarıyer'deki bir AVM'de, X-ray cihazından geçmeyi reddettiği ve kendisini uyaran güvenlik görevlisine, 'Bir daha yolumu kesme, senin ağzını burnunu kırarım' şeklinde tehditler savurduğu gerekçesiyle hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



DOLANDIRIP TEFECİLİK YAPMIŞ

Mioz Mitrani'nin Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında mali sıkıntıları olan çok sayıda kişiye kendisini 'yurt dışı bağlantılı bankaların temsilcisi' olarak tanıtarak kredi bulacağı vaadi ile dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Soruşturma takibinde Mitrani'nin ayrıca mağdurlara faiz karşılığında borç para vererek senet imzalattığı tespit edildi. Şüpheli Moiz Mitrani'nin bu şekilde 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'tefecilik' suçlarını işlediği belirtildi.

Kaynak: Kamu Son Haber